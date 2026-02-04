ジェイソン・ステイサム主演の新作アクション映画『Shelter（原題）』が、中東及び北アフリカ地域でオープニング興行収入223万ドル（約3.4億円）を記録。同地域で昨年4月に公開された『ワーキングマン』に続く記録となり、ジェイソンは同地域で最も稼げるアクションスターとしての地位を一段と強めた。【写真】「映画のワンシーンみたい」 婚約者と登場したジェイソン・ステイサム美しい2ショットが話題に『Shelter（原題）