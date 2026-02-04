弟には小麦アレルギーがあり、兄弟でラーメンを食べられない――。作文コンクールで大賞を受賞した小学生の作品を受け、とんこつラーメン店「一蘭」が、小麦を使わないグルテンフリーの麺を開発し、家族を店舗に招待した。この取り組みがSNS上で大きな反響を呼んでいる。「温かい対応に心から感動しました」一蘭の公式Xアカウントが2026年1月16日と29日に投稿した内容によると、きっかけは、読売新聞社主催の「第12回こども作文コ