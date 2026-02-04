BUDDiiSが、2月11日に発売するメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』より、新曲のサビティザーを公開した。先行配信されているリード曲「#KISSYOU」の他に全形態に収録される「more rain」、「青炎」、「Season To Bloom」、「Feelink」、「Palette of Us」と初回生産限定盤に収録されるユニット曲「NEW OSHI」(FUMINORI・SEIYA・FUMIYA）、「べり〜ぐんない」（KEVIN・MORRIE・SHOW）、「カンケイナイ」（YUMA・TAKUYA・SHOOT）