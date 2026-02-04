カンナギマロが、初のオリジナル曲「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」のMVを公開した。MVでは、福田花音名義で作詞にも参加した本作に込められた「女の子は振り回されるよりも、振り回す側になれ！」というメッセージを軸に、彼氏の帰りを待つ彼女のような姿を、ガーリーなワンルームを舞台に描いているという。サビの振付は、踊り手のぶっきーが担当した。◾️「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」202