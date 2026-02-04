女優の秋野暢子が４日、都内でワールドキャンサーデーのライトアップ点灯式にゲスト出演した。２０２２年６月に食道がんに罹患（りかん）して９月に退院した。それから約３年半が経過した。当時を振り返り「食事も睡眠も健康に気をつけて生活してきたので、がんの診断は青天霹靂。びっくりしました。健康をテーマに講演会もしていましたし、表現者として、発表していくことが必要だし、自分自身、納得できることだなと思って病