FUNKY MONKEY BΛBY’Sが、1月25日にデビュー20周年を迎えた。今回は、全国ツアー＜20th anniversary TOUR 〜そのまんま東へ西へ〜＞デビュー日当日香川公演のライブレポートを以下お届けする。デビュー20周年を掲げ、2025年9月からスタートした＜20th anniversary TOUR 〜そのまんま東へ西へ〜＞。ライブハウス公演を完遂し、12月から続くホール公演の中盤戦・1月25日のサンポートホール高松。この日、会場は特別な空気感に包まれ