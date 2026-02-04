将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７５期王将戦七番勝負第３局が４日、東京・立川市の「オーベルジュときと」で前日から指し継がれ、先手の永瀬が９１手で勝利。第１局から先手番が勝つ展開となり、シリーズ２勝１敗とした。午前９時、５５手目の封じ手を開いてリスタート。永瀬は５９手目で７９分、６５手目で６８分と長考を重ねながら、じわじわと藤井を追い詰めた。藤井も７２