First Love is Never Returnedが、シングル「最近変わりない？」を本日リリースした。今作は表題曲としては、初めてArata Yamamoto（G, Cho)が作詞作曲を担当。彼の敬愛するループミュージックを基盤として、ミクスチャーな音楽性の中で日々回り続ける日常をテーマに制作されたという。そのイメージを具現化したMVは、プロデューサーに同郷の山口洋介（Koe .inc）が引き続き担当し、ディレクターは新進気鋭の映像作家・花田健吾が