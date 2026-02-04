衆院選は2月8日が投開票日です。こちらは、福岡県内の店で実施される「センキョ割」の一部です。「投票済み証明書」を提示すると、割引などのサービスを受けることができます。一風堂では、ラーメンを注文すると、替え玉1玉または半熟卵1個が無料になります。かっぱ寿司では、事前予約制の食べ放題が土日祝日限定で、中学生以上は400円引きになります。3月1日までの期間中、同じテーブルの全員にサービス