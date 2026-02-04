スタッド・ランス中村敬斗が、フランスカップでアシストを記録したフランス2部スタッド・ランスは現地時間2月3日にフランスカップのラウンド16で同2部ル・マンと対戦し、3-0で快勝。準々決勝へと駒を進めた。途中出場だったFW中村敬斗はインターセプトからのドリブル、そして丁寧なラストパスでアシストを記録した。フランス2部リーグで現在首位と3ポイント差の2位につけるランス。同勝ち点で3位につけるル・マンとカップ戦の