日本プロゴルフ協会（PGA）と日本ゴルフツアー機構（JGTO）は4日、昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド尾崎将司さんの「お別れの会」を3月16日に帝国ホテル東京（東京都千代田区）で開催すると発表した。往年のライバル青木功が代表発起人となり、PGA、JGTO、ジャパンゴルフツアー選手会が発起人として協力。長男・智春氏が喪主を務める。午前10時から招待者のみが参加し式典を行い、午後1時から一般献花を受け付ける。