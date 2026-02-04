女性の遺体が見つかった住宅＝4日午後5時12分、堺市（表札と車のナンバーにぼかしを入れています）大阪府警は4日、堺市西区の住宅浴室の浴槽内で、住人の無職女性（78）が遺体で見つかったと明らかにした。司法解剖の結果、死因は溺死だった。首や両手の骨が折れており、府警は何者かに沈められた可能性もあるとみて、殺人や死体遺棄容疑を視野に捜査を始めた。府警によると、亡くなったのは木下慶子さん。1月30日午前、連絡が