横浜市の山中竹春市長が市職員から暴言やパワーハラスメントを疑われる行為を告発されたことを受け、市は4日、事実関係の調査に向け、神奈川県弁護士会に対し弁護士3人の推薦を依頼した。市職員が1月15日の記者会見で訴えた複数の不適切な言動に関してそれぞれ調べ、事実の確認や法的な評価などを行うのが目的。調査期間は3カ月間を目安とし、報告書をまとめてもらう。山中氏は対象の職員がいないところで「ポンコツ」などと