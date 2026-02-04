アイドルグループ「日向坂46」の元メンバーで女優の渡邉美穂（25）が4日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演。大学に2日間しか通わず退学したことについて説明した。プロフィール紹介の際、番組MCを務めるフリーアナウンサーの大島由香里（42）から「ちなみにネットで調べたんですが、大学を2日で辞めたというとんでもない情報が…」と振られると「ほ〜んと良くないですよね」と苦笑い。「これ