金の価格が最近、注目を集めていますが、銅も年々価格が上がり、窃盗被害が相次いでいます。この3日間で2回も被害にあった神社を取材しました。Nスタスタッフ「こちら、屋根の一部がはがされています」神社の屋根から瓦が消えた。それも、一度ならず二度までも。大山祇神社 総代植野栄基さん「本当に犯人が憎いだけ」この神社に何が起きたのでしょうか。今年に入り相次いでいる、銅の窃盗。新潟市の野球場では、およそ19メ