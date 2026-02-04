お笑いコンビ、クロスバー直撃の渡邊センス（42）が4日、X（旧ツイッター）を更新。42歳の誕生日を迎え、自身へのプレゼントに購入したバイクを披露した。渡邊は「お陰様で無事に42歳になれました」と報告し、「いろいろな事へのご褒美で、最高のベスパを買ってあげました」とイタリア名門バイクブランドのスクーターにまたがった写真をアップ。「あのマネーを全ツッパです」と購入資金について言及しつつ、「イタズラしたらすぐ訴