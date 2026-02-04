すべては「そば屋の兄ちゃん」のために始まった日本のどこにでもある風景。郵便配達員が坂道を駆け上がり、そば屋の店主がおかもちを揺らさず路地を抜ける。その傍らには、いつもホンダ「スーパーカブ」がありました。トトトト……、という独特のエンジン音は、多くの日本人にとって懐かしい記憶の一部でしょう。【復刻すれば売れるかも？】これが元祖「スーパーカブ」です（写真で見る）スーパーカブの誕生は1958（昭和33）年