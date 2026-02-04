NARSを象徴する名品フェイスパウダー「ライトリフレクティング セッティングパウダー プレスト N」に、待望の新色が加わり、2026年2月13日（金）に新発売となる。■新スキントーン“光の反射”による澄んだ透明感はそのままに、繊細なスキントーン設計を採用した新色が登場。肌にシームレスになじみ、赤みなどの肌悩みを自然にカモフラージュしてくれる仕上がりとなる。ウエイトレスなつけ心地で、まるで素肌そのものが美しく整っ