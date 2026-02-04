環境の保全や美化などの課題について学び、ネットワークの強化を図る「快適な環境づくり研修会」が４日から長門市で始まりました。この研修会は、県内各地で快適な環境づくりに向け活動するボランティアや関係者が参加し、ネットワークの強化を図ることなどを目的としています。県の担当者は県の海洋ごみ対策について講演、県内の海岸に漂着するごみのうちプラスチックの割合が、およそ8割に達することなどを話しまし