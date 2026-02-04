温室効果ガスの削減量を数値化し国が認証するJ-クレジット制度を活用しようと宇部市が山口銀行などと連携協定を結びました。協定を結んだのは宇部市と山口銀行それに東京で脱炭素コンサルティングなどを行うバイウィルなどです。「J-クレジット制度」は、企業や自治体が取り組んだ温室効果ガスの削減量を国の認証を受けて数値として登録する仕組みです。二酸化炭素を年間10万トン以上排出する企業は新年度（2026年度）から排出でき