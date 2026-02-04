津波警報が発令された際の避難誘導など確認する訓練が４日、宇部市のJR小野田線で行われました。訓練は大規模地震が発生し、津波警報が発令された想定で行われJRや宇部市の職員などおよそ90人が参加しました。車両を使って同様の訓練が行われるのは県内で初めてです。（運転士）「逃げてください、津波が来ます」「後ろに走ってください踏切があります」緊急停車後、乗客役の職員らは、運転士の指示のもと、およそ1メートル