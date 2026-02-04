アマチュアの日本一を決めるウェイクボードの全国大会で優勝した2人が周南市長に喜びを報告しました。周南市役所を訪れたのは、市内に住む赤木 理紗さんと山縣 浩志さんです。2人は去年11月に大分県で開かれたウェイクボードの全日本選手権に出場。赤木さんは30代の部で山縣さんは50歳以上の部で優勝しました。ウェイクボードとは両足をボードに固定し、専用のロープを手に持ったままボートの