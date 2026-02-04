拉致被害者の横田めぐみさんの母・早紀江さんが、2月4日に90歳の誕生日を迎えました。 ■めぐみさんの母・横田早紀江さん 「ここまでまっすぐに倒れることなく、皆様と一緒に日本のために頑張ってこられたことは本当にありがたいことだと思いますが、肝心なことがさっぱり見えない。」 拉致被害者の横田めぐみさんの母・早紀江さんは、2月4日 90歳の誕生日を迎えました。1月27日に会見を開き、いまの心境を語った早紀江さん