立春の２月４日は３月並みの暖かさとなり、県内では梅の花も咲き始めています。■塚原美緒リポート「ぱっと開いた白い花が目をひきますね。爽やかな甘い香りが春の訪れを感じさせてくれます」広島市中区にある国の名勝・縮景園では１月中旬ごろから梅のつぼみがほころび始めました。園内には１９種類、約１４０本の梅の木があり、今は４分咲きということです。■来園者「思ったより咲いててびっくりしたのときれいだなと