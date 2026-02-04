中国では17日からの春節を前に旅行シーズンが始まり、過去最多の95億人が移動する見通しです。ただ、中国政府は日本への渡航を自粛するよう呼び掛けていて、日中関係の冷え込みが県内の観光にも影響を与えそうです。県が発表した観光動向調査によりますと2025年12月の海外からの宿泊客の数は前の年を14.1％上回る2万8138人でした。一方、中国からの宿泊客の数は前の年より48.7％下回り半数ほどまで減少しました。中国