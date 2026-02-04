石川県津幡町出身の横綱・大の里と幕内力士・欧勝海が4日、ふるさとに戻り、厄除けの豆まきイベントに登場しました。地元が生み出した角界のスターの凱旋に会場は熱気に包まれました。訪れた人「大の里に会いに来た」「欧勝海に会いに来た」津幡町の倶利迦羅不動寺で行われた「立春豆撒き金剛」。スペシャルゲストとして登場したのは地元出身の横綱・大の里と幕内力士・欧勝海です。ファン1400人が集結し会場は大盛り上がり横綱・
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 生花店で草花を食べ尽くす男 韓
- 2. 腸から第一次大戦の砲弾発見 仏
- 3. 殺人放火 逮捕前から「要注意」
- 4. 薬の見返りに性行為要求? 再逮捕
- 5. “スゴ鼻”警察犬ジゲン号 1年ぶり2度目のお手柄！ 雨雲迫る山で行方不明者を発見 今回もジャーキー1kgもらう
- 6. 元BOOWY 高市首相と奈良を嘲笑か
- 7. Micro容疑者逮捕 知っていた芸人
- 8. 岡田結実 第1子出産をSNSで発表
- 9. 『ホットスポット』が実践した“健康的な”ドラマ現場改革 市川実日子衝撃「こんなチームがあるんだ!」
- 10. 「家が特定された」大慌ての狩野
- 1. 生花店で草花を食べ尽くす男 韓
- 2. 腸から第一次大戦の砲弾発見 仏
- 3. 薬の見返りに性行為要求? 再逮捕
- 4. “スゴ鼻”警察犬ジゲン号 1年ぶり2度目のお手柄！ 雨雲迫る山で行方不明者を発見 今回もジャーキー1kgもらう
- 5. あのね…小1女児が語った性被害
- 6. 医師と歯科医師 計28人を処分
- 7. 飲酒後に社員死なせた? 社長逮捕
- 8. 女児の歯ブラシに体液付着か
- 9. 女性に自転車で追突しわいせつか
- 10. スルメイカ漁獲枠2.5倍へ…2026年度は6万8400トン 2月下旬の審査会で正式決定の見通し 25年度は異例の豊漁で停止命令
- 1. 殺人放火 逮捕前から「要注意」
- 2. 麻生氏 我々で日本守るしかない
- 3. 歯科医が絶対言わないこと 暴露
- 4. 高市陣営 教団関係者に挨拶状か
- 5. チームみらい「重要情報」が判明
- 6. 高市首相が履いていた靴 爆売れ
- 7. ロフト シールなど販売見合わせ
- 8. 自民議員 レアアース巡り主張
- 9. 「消費税12%」情報が拡散 大炎上
- 10. 住みたい田舎1位 集団提訴のワケ
- 1. 大英博物館で「サムライ展」開催
- 2. 中国人客減 発言が原因ではない?
- 3. カダフィ大佐の息子 射殺される
- 4. 新人K-POPグループ序列が激変
- 5. ハリポタの敵役、中国で大人気に
- 6. Bコインが24年11月以来の最安値
- 7. 中国 7億年前の海温度を測定
- 8. エプスタイン氏、北朝鮮にも関心
- 9. 皇太子妃の長男 38件の罪で起訴
- 10. ベッカム氏長男の妻激やせのワケ
- 1. 世界でカニカマ流行 値上げの波
- 2. パナ 人員削減が1万2千人規模へ
- 3. 壱番屋の「夜パフェ」懸念の声も
- 4. 6千人が選ぶ「温泉宿・ホテル」
- 5. 新宿のTOHOシネマズ 新装開業へ
- 6. 医師「東大理三は天才じゃない」
- 7. パナ人員削減 1万2千人規模へ
- 8. 「高校無償化」どこまでが無償?
- 9. 12種類もあるイオン系列店の違い
- 10. ガソリン155円 2週連続値上がり
- 1. 都民1人1人1万1000ポイント進呈
- 2. 最大65W USB充電器のスペック
- 3. IIJmio 3月31日で受付終了へ
- 4. 5G普及で必要な「価額競争」
- 5. AmazoセールでUNDER ARMOUR（アンダーアーマー）のウエアや小物が最大65%OFFに【本日まで】
- 6. d払いバーチャルカードに新機能
- 7. 人気の超特盛シリーズをお得に楽しめる！吉野家、「超特盛祭」を2月5日（木）より開催
- 8. Appleが紛失防止トラッカー「AirTag（第2世代）」を発表！探せる範囲が最大1.5倍に拡大、音量が50％向上など。1月末発売で価格は4980円
- 9. バッテリーレンタル式電動スクーター Gogoro が出荷開始。スマホで電池交換予約やロック解除
- 10. iOS 11新機能：iPhoneやiPadで新しくなったコントロールセンターの使い方を紹介！一部アプリなどのショートカットが編集でき、1ページですっきり便利に【ハウツー】
- 11. 不快だったビジネスマナー 1位
- 12. 円安なのに嘘でしょ？ teenage engineering最高峰「OP-XY」が大幅値引き（週末まで）
- 13. 役目を終えたおもちゃを社員の子ども同士でプレゼント ママやパパにもうれしい「社内クリスマスイベント」が開催
- 14. 「今が買い時」「早い者勝ち」AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
- 15. HiBy×初音ミクDAP、2月6日に発売決定。法令順守の手続きが完了
- 16. AIで通話を「怖くない声」に変換
- 17. Amazon Music Unlimited値上げ。年間9,800円から10,800円に
- 18. Ankerの「柔らかく絡まらない」でケーブル人生劇変。2本セット2千円台になってる
- 19. キャンペーン：JAL「国内線航空券タイムセール」は明日まで GW期間も利用可能 羽田～沖縄が9,900円など
- 20. 無印良品の「投票で商品が決まる」は、イベントじゃない。参加型を“続く仕組み”に変えると、買い物はもう少し面白くなる。
- 1. メジャー組は9人、初出場は11人…WBC日本代表30人一覧
- 2. 侍ジャパン 残り1人は吉田正尚に
- 3. 成田童夢に「時の流れ」感じる声
- 4. 久保建英、重度の筋肉系トラブル
- 5. 男バス代表新監督に名伯楽待望論
- 6. 桑田氏&清原氏と同期 元選手死去
- 7. NARUTOコラボのMLBユニが大反響
- 8. 阪神・村上 2段モーションを解禁
- 9. 真美子さんの椅子に腕回し…素性
- 10. 岡本和真の通訳 大嶋祐亮氏就任
- 1. 元BOOWY 高市首相と奈良を嘲笑か
- 2. Micro容疑者逮捕 知っていた芸人
- 3. 『ホットスポット』が実践した“健康的な”ドラマ現場改革 市川実日子衝撃「こんなチームがあるんだ!」
- 4. 岡田結実 第1子出産をSNSで発表
- 5. 「家が特定された」大慌ての狩野
- 6. 「涙の高校生役」香取慎吾が嗚咽
- 7. 戸田が演じる細木さん「似すぎ」
- 8. 竹内涼真、中学時代に「夏帆さんを待ち受けしていた」 『あんたが』コンビが再会トーク
- 9. Uberに月50万円 ニコルに賛否
- 10. りんごちゃん大減量 ビフォアフ
- 1. 便秘が悪化 NGな食べ合わせ3つ
- 2. 15歳差婚の息子 いきなり3児の父
- 3. セザンヌ廃盤&販売縮小商品発表
- 4. ちゃんみなが寒中水泳 心配の声
- 5. リンガーハットが価格改定へ
- 6. 「時短スキンケア」名品を解説
- 7. リカちゃんのON/OFF展が開催
- 8. 群を抜く対応力 厳選ダウン服
- 9. 恋人失い...京都で怪異の日々
- 10. 茨城・龍ケ崎市に“コンテナホテル”オープンへ！ 有事の際はレスキューホテルとして活躍