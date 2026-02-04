東京・大田区で午後4時半ごろ、「火事です、火が出ている」と通報がありました。ポンプ車など23台が出動し消火活動にあたっていますが、2階建ての住宅と工場の2棟、約100平方メートルが焼けたということです。この火事で、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。住人の90代の男性と連絡が取れていないということで、警視庁が身元の確認を急いでいます。