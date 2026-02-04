今日（2月4日）は暦の上で春が始まるとされる「立春」です。 【写真を見る】「最高」立春にアイス！熊本市で14.2℃記録“あんなに寒かった”のに、春を感じる1日 朝は冷え込んだものの、日中は暦通りの暖かさとなり、春を感じるような1日でした。 濃いピンクや白の小さな梅の花。暦の上では今日から春です。 記者「日差しがポカポカと感じられ、ダウンコートは脱いでしまいたいほどの暖かさです。梅の花からは甘い香り