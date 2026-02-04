熊本県産デコポンなどの販売数は、例年並みに回復する見込みです。 【写真を見る】「命に関わる暑さ」に執念の対策熊本産デコポンの販売数1万6000トンで例年並みに回復 “甘味と酸味のバランスよく” JA熊本果実連 橋本明利会長「今シーズンも過去最高の暑さを記録し、命に関わる暑さの中で、遮光ネットやサンテなど、対策に取り組まれた成果の賜物だと思います」 県内10のJAや生産農家で作る協議会によりますと、昨シ&