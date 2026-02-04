スペインのサンチェス首相は3日、16歳未満の子どもによるSNSへのアクセスを禁止し、プラットフォームに年齢確認システムの導入を義務付ける考えを明らかにしました。サンチェス首相は3日、ドバイで開かれた世界政府サミットで演説し、16歳未満の子どもによるSNSへのアクセスを禁止し、プラットフォームに実効性のある年齢確認システムの導入を義務づける考えを明らかにしました。また、SNS上の違反行為への対応を強化するため、ス