将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第3局が3、4日の両日、東京都立川市の「オーベルジュときと」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に91手で勝利した。通算成績は永瀬の2勝1敗。対局後、両対局者は市内で行われていた大盤解説会場に登場し、集まった約200人の将棋ファンにあいさつした。激戦を見守ったファンから温かい拍手で迎えられた2