4日朝、パトカーが急行した現場。屋根を覆う銅板が大量に盗まれた栃木県内の神社です。同様の盗難被害は、県内にある別の神社でも確認されていました。4日、「イット！」取材班が向かったのは栃木・足利市にある大山祇神社です。被害前の本殿を映した画像をみると屋根は全て緑色でしたが、4日の状態を見ると一部で銅板がなくなっていて、黒い下地がむき出しとなっていました。そして、近くの地面には銅板をとめていたとみられる金