『news every.』では、衆議院選挙の投票先を考えるきっかけになるような情報を、連日お伝えしています。4日は「住宅高騰への対策」について、日本テレビ経済部・不動産担当の片山桂子記者が解説します。■「上昇抑制」掲げる党“外国人”実際の高騰要因？東京など首都圏を中心にマンションの価格が高騰しています。去年、東京23区内で売り出された新築マンションの平均価格は1億3000万円を超えていて、賃貸物件でもファミリー向