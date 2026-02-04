【漫画】本編を読む「雑談力」という言葉もあるほど、会社に入ると対外的にも対内的にも、コミュニケーション力の高さは重視される。同僚や上司、取引先とうまく関係づくりができる人の活躍は目立ち、評価もされやすいだろう。だがその一方で、コミュニケーションが苦手な人にとっては切実な悩みのタネとなる。『働く！くよくよ犬』（ろふ/KADOKAWA）は、そんな悩める社会人の心の内を面白おかしく描いたギャグ漫画。Xで多くの共感