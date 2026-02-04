人間なら2歳頃に訪れる“イヤイヤ期”。ところが、和歌山アドベンチャーワールド(和歌山県白浜町)のペンギンの赤ちゃんは、生後わずか4か月にして早くも反抗期に入ったようです……笑。＼ エンペラーペンギンの赤ちゃんの成長記録🐧/. 【1月28日撮影 120日齢】2025年9月30日に誕生したエンペラーペンギンの赤ちゃん。イヤイヤ期、突入? (@aws_officialより引用)＼ エンペラーペンギンの赤ちゃんの成長記録🐧／【1月2