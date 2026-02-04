新人モデル3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦する連載企画。今回は、Ray㋲・中川紅葉と美容のお悩みについて座談会！Ray㋲のなかでも、美にストイックな紅葉に、貴重な美容テクをたっぷり教えてもらいました♡Rayレギュラーモデルまでの道Ray㋲の紅葉と美容座談会『SBC湘南美容クリニック presents TGC AUDITION 2025』にてRay賞を獲得した3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし