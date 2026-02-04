演歌歌手の山川豊が４日、都内でデビュー４５周年のキックオフコンサートを行った。１９８１年２月５日に「函館本線」でデビュー。ワンマンコンサートは実に１０年ぶりで、この日発売した新曲の「駅」や「アメリカ橋」など全２４曲を披露した。山川は２４年１月にステージ４の肺がんであることを公表。脳や脊髄にも転移がみられる状態だったが、病と闘いながら４５周年を迎えた。昨年末には孫が誕生したことを報告。「昨年の