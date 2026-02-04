俳優の佐藤二朗（56）が4日、都内で行われた、2026年『第50回エランドール賞』授賞式に参加した。【写真】大きい！寛一郎からバラの花束を受け取った佐藤二郎同賞は一般社団法人 日本映画テレビプロデューサー協会によって選出され、映画・テレビ業界における功績や将来性を称える。これまでは「エランドール新人賞」としていたが、新人賞をはずし「エランドール賞」とした。映画『爆弾』では岡田翔太氏もプロデューサー奨励賞