奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」が5日、開幕する。4日は前検が行われた。阿部拓真（35＝宮城）がS班として今年初戦を迎える。昨年の競輪祭でG1初制覇。グランプリでも優れた嗅覚を発揮。郡司浩平追走から2着まで迫った。「考えていた1つの展開。判断は良かった」と振り返る。前回から1カ月以上空き、合宿も含め、密度の濃い練習をこなしてきた。今節は脇本雄太、寺崎浩平、嘉永泰斗、真杉匠が欠場。唯一のS班となった。