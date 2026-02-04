私はアンナ。私の会社にいるお局のミサさんに毎日のように意地悪されているユウカさんのことが気にはなっていました。でも、私にできることはなにもないと、見て見ぬふりをしていたのです。見て見ぬふりをしている自覚すら、私にはありませんでした。なにかを口出しすれば私にも火の粉が降りかかるし「会社を辞めればいいのに」「辞めないのだから自業自得」だと、ユウカさんに腹を立てたこともあります。けれど、まさかこんなこと