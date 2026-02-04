1988年に放送されたアニメ『ひみつのアッコちゃん（第2作）』で主人公のアッコちゃんが変身の際に使用する「テクマクマヤコンコンパクト」が、大人のためのなりきり玩具仕様で復刻商品化。2月4日（水）の16時00分から予約受付を開始している。【写真】当時発売された玩具に近づけて再現！「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」別角度から見る（8枚）■OP「ひみつのアッコちゃん」が流れる！