◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、筑後）ソフトバンクの育成2年目、漁府輝羽外野手（23）が、王貞治球団会長（85）から打撃指導を受けた。自分のスイングをする大切さを伝えられ、練習後の特打ではその言葉を胸にバットを振った。ロングティーをしている時、王会長から声をかけられた。「飛ばす能力は持っているから、投手の球に対しても自分のスイングができるように常に意識しなさい。自分の打てるポイントで打てるように