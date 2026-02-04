闇バイトの撲滅を呼びかける啓発動画を警察と共同で制作した大学生に４日、感謝状が手渡されました。 太田警察署から感謝状が贈られたのは啓発動画の制作に携わった関東学園大学１年の大澤侑暉さん、正田琉惟さん、大石光留さんの３人です。 動画には学生３人が出演し、ＳＮＳ上で「簡単」や「高額」などの言葉で応募者を募り、犯罪に加担させる闇バイトの手口を紹介し、注意を呼びかけています。太田警察署の吉田武署長は闇バイ