前橋市や桐生市など５つの市と町が、ごみ処理の広域化について基本合意し、４日合意書を交わしました。 前橋市と桐生市、伊勢崎市、みどり市、玉村町の５つの市と町では、将来的な人口減少に伴うごみの排出量の減少や処理施設の老朽化に対応するため２０２３年１１月に協議会を設置し、一般廃棄物の広域処理について検討を進めてきました。これまでに一定の合意形成が図られたとして４日、基本合意書が取り交わされ、５人の市長と