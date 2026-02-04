今月８日投開票の衆議院選挙で、参政党の神谷宗幣代表が来県し、有権者に支持を訴えました。 参政党の神谷代表は４日午前、群馬入りし、高崎駅東口で街頭演説を行い党への支持を訴えました。演説後には、記者団の取材に応じました。 衆院選は、今月８日投開票です。