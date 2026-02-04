書道界で指導者として活躍する県内の書道家をたたえる「群馬書道大賞」の表彰式が高崎市内で行われました。 「群馬書道大賞」は高崎信用金庫や高崎市の藤井繊維などが１９９８年に芸術文化支援の一環で創設したもので、毎年、県内の書道の指導者を表彰しています。ことしは大賞に１人、奨励賞に９人が選ばれ、一人一人に表彰状が手渡されました。大賞を受賞した前橋市の村田容子さんは受賞者を代表し「さらに精進し書道界に貢献し