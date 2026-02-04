前橋市役所 前橋市は国の交付金を活用した物価高騰対策として、すべての市民への現金給付や水道料金の減免など７つの事業を実施すると発表しました。 前橋市では生活者支援としてすべての市民を対象に１人当たり３０００円を給付します。これに加え、マイナンバーカードを利用したデジタル個人認証の「めぶくＩＤ」を新規に登録した市民に対し市の電子地域通貨「めぶくＰａｙ」で使える５０００ポイントを抽選