4日(水)は晴れ間の出たところもあり、幾分寒さが和らぎました。5日(木)はやや不安定な空模様になりそうです。 ◆今後の天気の移り変わり 4日(水)夜9時は全県的に雲が多く、下越と佐渡で雨やミゾレの降るところがあるでしょう。夜間も、下越と佐渡はにわか雨やにわか雪があるでしょう。 5日(木)朝も下越の所々で雨や雪が降る一方、上・中越では青空が広がる見込みです。日中も上・中越は日差しが届きますが、下越や佐渡はに