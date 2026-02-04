2月4日は、二十四節気の「立春」です。暦の上では今日から春ということで、小さな春を見つけてきました。 訪れたのは、新潟市中央区の蒲原神社。こちらの神社はウメをこよなく愛したという菅原道真公が祀られていて、境内には約130本のウメが植えられている名所です。境内の奥に足を進めると、冷たい雪の上でポツポツと『ウメ』がほころび始めていました。 もっとも早い開花は「初雁(はつかり)」という品種で、1月3日に咲き