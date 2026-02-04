2日午後7時ごろ、長岡市殿町の商店街に設置された防犯カメラの映像。突然、商店街のアーケードが崩れました。 ■飲食店オーナー 「除雪が間に合っていないというのが正直なところ。どうにかしてほしい。」 3日、上越市と柏崎市では車庫や住宅が倒壊しているのが見つかり男性2人が死亡しています。雪氷防災研究センターの中村一樹センター長は、それぞれの倒壊した原因について･･･。